OM : M’Baye Niang fait passer un message fort à Eyraud !

M’Baye Niang a ouvert grand la porte à un départ à l’OM. Pour faciliter un départ vers Marseille, le buteur du Stade Rennais est prêt à se montrer moins gourmand pour son salaire.

M’Baye Niang est prêt à fermer les yeux sur son salaire pour rejoindre l’OM. Auteur d’une saison convaincante avec le Stade Rennais, le buteur de 25 ans figurerait sur les tablettes de l’OM et de l’OL. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, les deux clubs français sont en concurrence avec plusieurs clubs de Liga, qui ont déjà approché M’Baye Niang. Malgré tout, et conformément à nos informations du 9 mai, aucune de ces écuries n’a formulé d’offre à ce jour. De son côté, M’Baye Niang est emballé par l’idée de rejoindre l’OM. Lors d’un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, l’attaquant rennais a clairement ouvert la porte à un départ dans le club marseillais : « L’OM ? C’est vrai que c’est flatteur, et il n’y a pas de fumée sans feu. C’est vrai qu’il y a eu des discussions, mais il n’y a rien de concret. Je n’ai pas signé et l’OM a des problèmes à régler. C’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j’aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir, et quoi qu’il arrive, le Stade Rennais sera dans mon cœur ».

« Je peux baisser mon salaire »

Au cours de la même interview, M’Baye Niang a confié qu’il était même prêt à faire un effort financier pour signer en faveur de l’OM. « Rejoindre l’OM qui n’a pas beaucoup d’argent ? Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire parce que je vais prendre du plaisir et remporter des trophées », a-t-il annoncé sur Canal+.