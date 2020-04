OIT/Covid-19 : 1,6 milliard de travailleurs menacé de chômage

Au cours du second trimestre de cette année, 1,6 milliard de personnes risque de perdre leur travail en raison de la pandémie de Covid-19.

Du moins c’est ce qu’a déclaré, ce mercredi 29 avril, l’Organisation internationale du travail (OIT) qui avertit qu’il faut s’attendre à un « impact énorme en matière de pauvreté ».

A en croire Guy Ryder, directeur général de l’organisation, ces travailleurs, vont être confronté « au danger immédiat de voir leurs moyens de subsistance anéantis ».

Par conséquent, poursuit-il, « nous devons tous penser à la souffrance humaine qui se cache derrière ce chiffre ». Car, durant le premier mois de la crise, le revenu des travailleurs informels a baissé de 60 % dans le monde. Cela se traduit en Afrique et dans les Amériques, par une chute de 81 %, en Asie-Pacifique de 21, 6 % et de 70 % en Europe et en Asie centrale, rapporte France24.