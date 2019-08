Officiel : Moussa Wagué monte en équipe première du FC Barcelone avec un numéro légendaire !

C’est une très bonne nouvelle pour le jeune latéral droit sénégalais. Recruté la saison dernière après le Mondial en Russie puis envoyé à la réserve pour s’aguerrir, Moussa Wagué est officiellement un joueur de l’équipe première du FC Barcelone. Le club vient d’en faire l’annonce.

La saison dernière, déjà, il avait joué quelques matches avec l’équipe première. Il était titulaire lors de la rencontre face à Huesca et a même été inscrit sur la liste des joueurs pour la Ligue des champions. Après 20 matches et 2 buts avec le Barça B, le Sénégalais rejoint officiellement Messi, Suarez et Cie.

Pour cette nouvelle saison, le Sénégalais portera le numéro 16. Il sera en concurrence avec Nelson Semedo. Sergi Roberto, l’habituel latéral droit du Barça ces dernières saisons, devrait jouer au milieu de terrain.