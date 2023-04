Offense au chef de l’Etat : Le député Bara Dolly renvoyé devant le Tribunal correctionnel

Huit (8) mois après les faits qui ont valu à Cheikh Abdou Mbacké alias Bara Dolly un séjour éclair en prison, le patron du premier Cabinet a bouclé son travail. Rendant son ordonnance de renvoi, il a décidé de la traduction du député en correctionnelle, informe L’Observateur. Au Procureur d’enrôler le dossier «d’offense au Chef de l’Etat, de diffusion de fausses nouvelles et de discours contraires aux bonnes mœurs» pour le traitement de cette affaire.

A noter que le procureur de la République, dans son réquisitoire définitif du 1er février 2023, avait aussi fait cette demande. A l’origine des déboires judiciaires du député, des propos qu’il avait tenus à l’encontre du président de la République.

Des propos qualifiés de diffamatoires, désobligeants, irrespectueux et mensongers à l’égard du Chef de l’Etat» qui avaient poussé le Procureur à saisir le chef de la Division spéciale de la Cyber-sécurité afin de diligenter une enquête. Tenus lors du rassemblement organisé par les coalitions politiques «Yewwi Askan Wi » et « Wallu Sénégal à la place de la Nation, la vidéo des déclarations était devenue virale sur tous les réseaux sociaux et principalement sur la chaîne “Youtube”. Et Dame Justice a mis en marche sa machine judiciaire.

Interpellé et interrogé, il reconnaissait avoir tenu les propos incriminés. Cependant, il contestait l’interprétation exagérée de ses pro- pos. Il ne s’adressait pas, ajoute-t-il, à Macky Sall en tant que Président de la République (Pr), mais plutôt chef d’un parti politique. Ses propos pouvaient avoir plusieurs significations et il appartenait à tout un chacun de choisi la sienne, soulignait-il. Inculpé d’offense au Chef de l’Etat, de diffusion de fausses nouvelles et de discours contraires aux bonnes mœurs, il niait les faits.

Au cours de son audition devant le juge, il réitérait ses dénégations, soutenant que ses propos ont été dénaturés et mal interprétés. Parlant de “soul”, il faisait allusion, selon lui, à la spoliation foncière au niveau de l’hôpital «Le Dantec» et du chantier des tours de Dakar, derrière le garage Lat Dior, lesquels projets ont été attribués à des privés. D’ailleurs, sa camarade Madame Aïda Mbodji avait, dignifie-t-il, tenu les mêmes propos. Et de terminer par dire qu’avec sa position de guide religieux, il ne pour- rait jamais tenir des propos contraires aux bonnes mœurs et, si tel était la compréhension des gens, il présentait ses plates excuses au Chef de l’Etat. Des mots qui ne font pas fléchir Dame Justice.