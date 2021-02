Avec la ferme volonté d’etre No 1 au Sénégal, l’operateur téléphonique Free ne compte pas lésiner sur les moyens.

Ainsi, l’operateur a annoncé le lancement dans les prochaines heures de nouvelles offres et tarifs pour mieux conquérir le consommateur sénégalais.

« Nous nous sommes centrés consommateurs, on investit mais on fait évoluer nos offres pour répondre justement à notre credo d’opérateur innovant, audacieux qui chaque jour se démarque des autres », explique le Directeur général de Free Mamadou Mbengue.

Ce dernier poursuit : « A partir de demain même, ce soir, nos clients vont découvrir une nouvelle gamme d’offres qui répond beaucoup plus à leurs besoins et qui va également nous permettre de soutenir nos investissements, notre développement et surtout de garder notre leadership sur les prix », rapporte Seneweb.