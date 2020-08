Nouvelles mesures liées à la lutte contre Covid-19: Aly Ngouille Ndiaye face à la presse demain vendredi

Pour donner suite aux instructions du président de la République Macky Sall en Conseil des ministres du mercredi, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye fera face à la presse, demain (vendredi 6 août 2020) pour se prononcer sur les nouvelles mesures prises par son département pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Pour rappel, hier mercredi, en Conseil des ministres le chef de l’Etat Macky Sall a demandé, aux ministres de l’Intérieur et des Forces Armées « de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès aux plages et des rassemblements publics, sur l’étendue du territoire national« .

Le Président de la République, abordant l’implication des jeunes dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d’amende, en cas d’infraction.