Nouvellement Nommé ministre de l’Économie : Doudou Ka prend des engagements

Doudou Ka est le ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération dans le gouvernement Amadou Ba 2. Sur ses réseaux sociaux, il prend déjà des engagements.

« Je suis fier de faire partie des témoins privilégiés de sa détermination à relever les défis de notre grand peuple et à faire avancer la République, de son obstination à ouvrir une nouvelle ère pour le Sénégal, de son obsession à bâtir un pays moderne et prospère, un état providence et de droit, une République de notre temps » dit-il. Cela parce qu’il « a, à cœur d’accompagner le PR Macky Sall dans la mise en œuvre de ses orientations économiques.

Je continuerai de travailler sans relâche pour la promesse de cet avenir meilleur pour lequel, le Président de la République, le Premier Ministre et l’ensemble du gouvernement sont tous mobilisés ».

Pour le ministre c’est à la fois un honneur et une responsabilité. “C’est un grand honneur et une responsabilité immense dont je mesure la lourde charge. Je tiens à lui exprimer ma plus profonde reconnaissance pour la formidable opportunité qu’il m’offre d’être au service du Sénégal.

Je tiens aussi à profiter de l’occasion pour féliciter Monsieur Amadou Ba pour sa reconduction au poste de Premier Ministre du Sénégal. Merci de sa confiance qu’il n’a cessé de m’accorder et de l’honneur qu’il me fait en me proposant encore une fois dans son gouvernement“, conclut-il.

