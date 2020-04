Nouvel épicentre : Dakar, capitale du coronavirus

La région de Dakar est le nouvel épicentre du coronavirus au Sénégal. Les districts sanitaires de Dakar Ouest et de Dakar Sud sont « particulièrement » les plus touchés. D’où la région d’urgence prévue ce mardi 31 mars à 17 heures entre les acteurs concernés pour définir une approche spécifique à ces deux districts, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Dakar Ouest et Dakar Sud : 80 cas positifs



En effet, les statistiques du coronavirus révèlent, d’après la Rfm, que le district Dakar Ouest est le plus touché avec 52 cas. Il y a aussi le district Dakar Sud avec 28 cas. Au total, renseigne-t-on, la région de Dakar compte 12 districts sanitaires. La subdivision en districts est faite sur la limite des bases géographiques. Chaque district comporte un centre de santé de référence.

Le District Dakar Ouest concerne l’arrondissement des Almadies avec des communes comme Ouakam, Ngor, Yoff et les Almadies. Il a comme centre de référence le centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Il polarise une population estimée à plus de 250 000 habitants.

L’autre District très touché qu’est Dakar Sud polarise l’arrondissement du Plateau avec des communes comme la Médina, le Plateau, Fann, Point-E, Amitié, Colobane Fass Gueule Tapée et Gorée. Ce district concerne une population de plus de 203 000 habitants et il a comme centre de référence l’Institut d’hygiène social, ex polyclinique de la Médina.

« Dakar Nord et Dakar Centre : 15 cas de Covid-19 »

Il y a aussi le district Dakar Nord qui regroupe l’arrondissement des Parcelles assainies avec des communes comme les Parcelles assainies et la Patte d’Oie. Dakar Nord a comme centre de référence le Centre Nabil Choucair et compte à ce jour 6 cas de Covid-19.

Concernant le District Centre, il englobe l’arrondissement de Grand-Dakar avec les communes comme Grand Dakar et Biscuiterie et avec comme centre de référence le Centre Gaspard Kamara. Ce district de près de 400 000 habitants en est à 9 cas de coronavirus pour le moment

Pour les autres districts de la région de Dakar, il y a Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque, Mbao et Diamniadio. Les derniers districts crées sont Yeumbeul qui dépendait de Keur Massar et Sangalkam qui a été détaché du district de Rufisque.