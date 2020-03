Après une semaine de couvre-feu : 2 080 personnes interpellées, 850 véhicules et deux roues mis en fourrière

En une semaine de couvre-feu, la police fait état de 2 080 personnes interpellées, 850 véhicules et deux roues mis en fourrière dans leurs différentes zones de compétence. Dix mille agents sont déployés.

Selon les informations de « EnQuête », les résultats globaux au niveau national parlent de 2 080 personnes interpellées dans l’ensemble de la zone police pour non-respect du couvre-feu.

Durant la période allant du 24 au 30 mars, 10 000 agents ont été déployés. Il s’agit d’agents du Groupement mobile d’intervention (GMI), du Bureau des passeports, de la Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis), de la Direction de la police judiciaire (DPJ), des pensionnaires de l’École nationale de police et de la formation permanente (ENPFP), des conducteurs de moto, entre autres. C’est à cause de cela d’ailleurs, qu’il y avait une suspension des dépôts de cartes d’identité et de passeports, pour renforcer les hommes de tenue, histoire d’optimiser les effectifs, depuis le début du couvre-feu.