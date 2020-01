Nouvel entraîneur du Barça : Quique Setién, un fanatique du système Cruyff

Il est le nouveau patron du banc de touche du Fc Barcelone. Quique Setién remplace à ce poste Ernesto Valverde, limogé hier soir. Le technicien espagnol qui va conduire le club catalan pour le restant de la saison est un admirateur du système Johan Cruyff.

Joueur légendaire du Barça avant de devenir l’entraîneur de l’équipe, Cruyff est le premier technicien qui a permis au Blaugrana de remporter sa première Ligue des champions en 1992. Sa marque de fabrique : la fameuse Tiki-Taka. Une façon de jouer qu’a fini par adopter le centre de formation du club et adorée par les Barcelonais, mais aussi par son nouveau coach, Quique Setién.

«Je savais qu’on pouvait mieux jouer au football, mais je ne l’ai pas vu jusqu’à ce que Johan nous l’a montré. Quand j’ai vu le Barça de Cruyff, je me suis dit : ça c’est le football que j’aime. J’ai dit à Cruyff que j’aurais été prêt à me couper un doigt pour jouer dans son Barça», dit-il dans footmercato.

Et ce culte voué à Cruyff se fait sentir dans le jeu de ses équipes, avec des principes très clairs :«si tu as le ballon, personne ne va te marquer de but. Chaque joueur s’amuse et profite bien plus avec le ballon dans les pieds plutôt qu’en courant derrière lui.»

Il va, sans doute, s’appuyer sur cette philosophie de jeu pour bâtir un Barcelone plus conquérant.