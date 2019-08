Nouveau Secrétariat du PDS : après Amadou Sall et Babacar Gaye, Alinar N’Diaye claque la porte

Les défections continuent après la mise en place du nouveau Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (Pds). Après Babacar Gaye et Me Amadou Sall qui ont refusé de faire partie du « Gouvernement » nommé par Wade, c’est autour du président fondateur du Mouvement Libérez Karim (MLK) de claquer la porte.

« Suite à la publication de la composition du nouveau secrétariat national du pds, j’informe l’opinion que je renonce au poste de secrétaire national adjoint en charge du secteur privé et du patronat. », a écrit Alinard Ndiaye dans un communiqué.

En explication de cette décision, monsieur Ndiaye pointé du doigt le fils de l’ancien président. « Je prends Karim Wade comme l’unique et le principal responsable de ce choix qui traduit un mépris inqualifiable en mon endroit. Il en assumera toutes les conséquences politiques », écrit-il.

Alinard N’Diaye de menacer: « Je reste un militant du PDS, et je m’inscris désormais dans une dynamique radicale de combattre la gestion familiale, népotique et clanique de notre parti ainsi que la promotion d’incompétents et de personnes douteuses… (…) Les jours à venir, nous aviseront afin que nul n’ignore. »