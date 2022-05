Nouveau navire-hôpital : Cinq choses à savoir sur le Global Mercy

L’ONG Mercy Ships dispose désormais d’un nouveau navire-hôpital, qui a été accueilli et inauguré au Sénégal pour sa mise en service en Afrique. La cérémonie officielle d’inauguration a eu lieu ce lundi 30 mai 2022, au Port autonome de Dakar, sous le haut patronage de Macky Sall, président de la République.

1. Fruit d’une collaboration internationale

Baptisé Global Mercy, ce plus grand navire-hôpital du monde est long de 174 mètres avec 28,6 mètres de largeur. Sa capacité d’équipage est de 641. Fruit d’une collaboration internationale, le Global Mercy est un navire avec un tonnage brut de 37 856. Il a été construit au chantier naval Tianjin Xingang, qui fait partie de la China State Shipbuilding Company (CSSC).

Ce nouveau navire-hôpital peut servir partout dans le monde mais dans un premier temps, il permettra d’étendre l’activité de Mercy Ships en Afrique. Il couvre la plupart des ponts 3 et 4,environ 7 000 mètres carrés et comprend les services d’approvisionnement dont 6 blocs opératoires, 102 lits pour soins aigus, 7 lits d’isolation/soins intensifs, et 90 lits pour convalescents. Ici, tout le travail pré et post opératoire peut se faire à bord et non à terre. Ce qui minimise l’empreinte de Mercy Ships quand il opère dans des ports très actifs.

Conçu pour réaliser un large éventail d’opérations chirurgicales, à savoir : chirurgie maxillo-faciale et reconstructive, ablation de tumeurs, réparation de fentes labiales et palatines, chirurgies plastique et orthopédique, enlèvement de la cataracte et réparation des fistules obstétricales.

La construction de ce nouveau bateau a duré 48 mois, incluant la conception détaillée, la construction de la coque et l’installation des systèmes de machinerie, l’aménagement des ponts d’habitation et de l’hôpital, les tests et essais approfondis avant la livraison du chantier naval, l’installation d’équipements médicaux supplémentaires et de fournitures générales, et les essais finaux avant la mise en service.

2. Un investissement de plus de 250 millions de dollars américains

Don Stephens signale que ce nouveau navire-hôpital, le Global Mercy, représente un investissement important à portée internationale de la part de Mercy Ships ; et le contrat pour sa construction s’est élevé à 126,5 millions de dollars américains et son équipement médical à la pointe, d’un montant équivalent. Il a été entièrement financé pour lui garantir de pouvoir affecter les dons à ses programmes médicaux sur le terrain pour les peuples africains.

3. Il a été construit selon « les normes internationales les plus strictes » en matière de transport maritime

Le fondateur de Mercy Ships ajoute que le navire-hôpital a été construit selon les normes internationales les plus strictes en matière de transport maritime et est répertorié par le Lloyd’s Register comme un navire à passagers de classe 100 A1€. Des conduites de gaz conformes aux normes européennes ont été installées dans l’hôpital afin d’augmenter la marge de sécurité de l’équipage pour les interventions chirurgicales.

4. Global Mercy a plus que doublé la capacité de Mercy Ships

Depuis la mise en service de l’Africa Mercy en 2007, Mercy Ships a prévu d’ajouter à sa flotte un autre navire de capacité supérieure. En effet, se fondant sur 43 années d’expérience de l’organisation et plus de 5 ans à étudier spécifiquement les résultats de l’Africa Mercy au service des plus démunis en Afrique occidentale et centrale, le conseil d’administration international de Mercy Ships a validé la signature d’un contrat de construction d’un navire ayant les mêmes objectifs. Et maintenant qu’il est terminé, ce nouveau navire a plus que doublé la capacité de Mercy Ships d’apporter « espoir et guérison, tout en augmentant de manière significative le renforcement des capacités et le potentiel de formation ».

5. « Fournir des soins médicaux directs aux patients ayant des besoins chirurgicaux non satisfaits et… »

Pour rappel, Mercy Ships est une organisation humanitaire basée sur des « valeurs chrétiennes qui travaille dans les pays à faibles et moyens revenus » d’Afrique. Mercy Ships déploie ses navires-hôpitaux pour « fournir des soins médicaux directs aux patients ayant des besoins chirurgicaux non satisfaits et travaille avec les pays hôtes pour renforcer les systèmes de santé existants et améliorer l’accès à des soins de santé de qualité pour tous ».