Nouveau maire de Mbacké: Gallo Bâ sera installé vendredi

Après sa victoire écrasante à l’issue des élections municipales du 23 janvier dernier, Gallo Bâ va prendre officiellement les commandes à la mairie de Mbacké.

Le candidat victorieux de Bby sera installé à la tête de cette municipalité, vendredi prochain à 10 heures en dépit du recours déposé à la cour d’appel de Thiès par le maire sortant Abdou Mbacké Ndao, candidat malheureux de la coalition Bokk Gis Gis aux fins d’invalider la victoire de son tombeur.

Mais en attendant le verdict, le Directeur de la Sogip, Gallo Bâ, nouvel homme fort de Mbacké, prendra fonction le vendredi 11 février prochain ainsi que la nouvelle équipe municipale.

Pour rappel, la liste communale de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Mbacké qui a été validée par la commission départementale, n’avait pas respecté une stricte alternance homme/femme lors des investitures. Ainsi, les partisans du président Macky Sall de la localité sont accusés d’avoir violé les règles de parité.

En effet: Diop Ndiaye, et Marie Jeanine Mendy, deux ménagères occupent successivement la 34e position et la 35e position sur la liste proportionnelle de Bby. Sur ce, cette liste pourrait être déclarée irrecevable à cause de la violation de cette loi adoptée le 28 décembre 2010.