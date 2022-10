” Nous ne vivons pas une paix, nous vivons une accalmie”! Daniel Diatta du MFDC tire sur la sonnette d’alarme

” Nous ne vivons pas une paix, nous vivons une accalmie “! Telle est la phrase lâcher par Daniel Diatta et qui semble avoir le plus retenu l’attention des militants et sympathisants nombreux venus prendre part à la réunion d’assemblée générale du mouvement déclic républicain tenue hier dimanche 16 octobre au centre culturel de Ziguinchor.

En effet, invité à prendre part à la première rencontre le leader de la nouvelle formation politique Tahibou Diedhiou et ses partisans, Daniel Diatta qui a adhéré au mouvement a laissé entendre à qui voulait l’entendre que, le silence noté ces derniers temps dans les rangs du MFDC, n’est pas synonyme de paix mais plutôt d’une accalmie.

Mieux, l’ancien pensionnaire du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui a décidé de déposer les armes pour mener une médiation de recherche de paix, mission au cours de laquelle Tahibou révèle l’avoir rencontré, a lancé un appel au gouvernement à doubler d’effort dans les processus de négociations avant de se dire disposé à déployer toutes ses forces pour amener les différentes factions du MFDC et l’Etat du Sénégal à signer d’authentiques accords de paix au grand bonheur des populations casamançaises.