Nomination de Doudou Ka: Les Imams de Ziguinchor applaudissent des deux mains et...

Les imams de Ziguinchor ne sont pas restés indifférents suite à la nomination de monsieur Doudou Ka ex directeur des aéroports du Sénégal à la tête du ministère des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires.

A travers un point de presse organisé hier mercredi 21 septembre 2022, ces derniers se sont félicités de nouvelle nomination de monsieur Ka qui disent-ils leurs a toujours apporté soutien et prêter une oreille attentive. Ils rendent grâce de surcroit le désormais ministre pour les dons en micros, radios, thermo flashes faites aux mosquées de la ville en plus des billets pour le pèlerinage à la Mecque offerts à plus de 30 personnes. Les imams n’ont pas aussi oubliés de mentionner sur la liste des réalisations ou dons de Doudou Ka les ambulances octroyés aux districts et postes de santé de la régions.

Les religieux de la capitale du sud n’ont pas manqué de remercient par la même occasion le président de la république pour la confiance placée en leur bienfaiteur, une confiance qu’ils jugent méritée vu la générosité inégalée du nouveau ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires.

Source: Kewoulo