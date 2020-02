Nogaye Seck et son copain Gora Mbow se retrouvent au tribunal pour 39 cornets de yamba

Inculpés pour détention, offre et cession de chanvre indien, Nogaye Seck a été purement et simplement relaxée, contrairement à son copain Gora Mbow, qui a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Pikine où ils comparaissaient. Ils ont été interpellés à Thiaroye, dans la chambre de Gora Mbow, avec un sachet contenant 39 cornets de yamba, alors que Nogaye Seck venait lui rendre une visite amoureuse.



Un rendez-vous amoureux…



Les deux amants Nogaye Seck et Gora Mbow, qui s’étaient donné rendez-vous à Thiaroye, pour une rencontre en amoureux, ont fini par atterrir au tribunal. En effet, Gora Seck et Nogaye Seck, qui habitaient dans le même quartier à Keur Massar, vivent leur idylle depuis un bon bout de temps. Un jour, Gora Mbow a invité Nogaye Seck chez lui à Thiaroye. Hélas, une fois sur les lieux, les limiers de cette localité les ont tous les deux interpellés, après une perquisition qui a permis de trouver dans la chambre 39 cornets de chanvre indien, 1 joint et 250 g en vrac.



Les charges réfutées…



Hélas, les enquêteurs ont opposé un refus catégorique à cette proposition. Sur ce, Gora Seck s’est ravisé en contestant tout. N’empêche, lui et sa copine ont été arrêtés et inculpés pour détention et offre et cession de chanvre indien. Devant le juge des flagrants délits de Pikine, où ils ont été traduits, les amants ont unanimement réfuté les charges. «Quand elle est arrivée dans ma chambre, elle m’a informé qu’elle avait des maux de tête. Je suis allé lui acheter du paracétamol à la pharmacie. C’est à mon retour que les agents m’ont arrêté. »



Des dénégations



Je ne détenais que du paracétamol», s’est défendu Gora Seck, qui a fait état dudit médicament à la barre alors qu’il ne l’a jamais mentionné durant toute la procédure. Sa copine Nogaye Seck s’est inscrite dans la même logique de dénégations. «J’étais en train de dormir dans la chambre de mon copain, vu que j’avais des maux de tête. Les agents m’ont trouvée en plein sommeil pour me réveiller. Ils ne m’ont jamais montré un sachet contenant du chanvre indien.



La copine relaxée



Heureusement pour elle, le représentant du procureur a demandé qu’elle soit relaxée, contrairement à son copain Gora Mbow, contre qui il a requis 2 ans de prison ferme. Avocat de Nogaye Seck, Me Ndoffane Diouf a plaidé la relaxe pure et simple de sa cliente . Ainsi, la robe noire a estimé qu’elle ne savait rien de cette drogue trouvée dans la chambre de Gora Mbow. Dans son délibéré, le tribunal a relaxé Nogaye Seck et condamné son copain, Gora Mbow à 2 ans d’emprisonnement ferme.