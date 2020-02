« Ce qui intéresse Macky Sall, c’est de se maintenir au pouvoir en attendant les retombées du gaz et du pétrole » (Dias)

L’opposant et maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias accuse le président Macky Sall de vouloir se maintenir au pouvoir. Et ce, pour profiter des retombées du gaz et du pétrole sénégalais. Invité du Jury du dimanche sur Emedia, Dias-fils regrette que «

Le président Macky Sall ne s’occupe pas du Sénégal et des Sénégalais… Il est plus dans une dynamique qui consiste à endormir l’opinion nationale et internationale en organisant un semblant de farce avec une complicité émanant d’une certaine partie de l’opposition. L’objectif est très clair, c’est de se maintenir au pouvoir en attendant les retombées du pétrole et du gaz. C’est ce qui intéresse aujourd’hui ce pouvoir en place », accuse Barthélémy Dias.