Le mystère persiste à Médina Sabakhe et à Ainoumane dans le département de Nioro du Rip (centre) où 397 ovins ont péri après avoir mangé une espèce végétale qui serait toxique.

Et hier, tard dans la nuit, le ministre de l’Elevage et des productions animales, accompagné de ses services, a effectué une visite sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts et apporter son soutien et réconfort aux éleveurs impactés par ces pertes immenses.