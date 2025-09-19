Ngaye Mékhé : Un livreur disparaît avec les 17 millions F CFA d’un commerçant

Le livreur d’un commerçant de Mékhé, porté disparu depuis lundi dernier avec plus de 17 millions F CFA, aurait pris plusieurs dispositions laissant penser à une disparition préméditée. L’information est donnée par l’APS.

La veille du jour où il devait déposer 17,175 millions F CFA à l’agence de la Banque agricole de Tivaouane, l’homme aurait restitué la moto qu’il utilisait à son propriétaire et récupéré son passeport auprès d’un commerçant de la localité, selon des témoignages recueillis.

Et depuis lundi matin, d’après toujours nos confrères de l’APS, son employeur, un vendeur d’aliments de bétail et de volaille, n’a plus eu de ses nouvelles. Son téléphone reste éteint et la banque a confirmé qu’aucun versement n’a été effectué.

Face à cette situation, le commerçant, qui collaborait avec le livreur depuis trois ans, a saisi la brigade de gendarmerie de Mékhé. Une enquête est en cours pour retrouver l’homme et élucider les circonstances de sa disparition.