Ziguinchor: la maison de la paix dévastée par la tempête

Des vents violents ont causé des dégâts considérables à Ziguinchor, notamment à la Maison de la Paix

​Ziguinchor, Sénégal – La ville de Ziguinchor a été frappée par des vents violents dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant d’importants dégâts matériels. Des arbres déracinés ont bloqué des routes et de nombreux bâtiments, tant publics que privés, ont subi des dommages.

​L’un des sites les plus touchés est la Maison de la Paix, siège de l’ONG Dynamique de Paix en Casamance. Selon son coordinateur, Henry Ndecky, les dégâts ont été causés par la charpente métallique d’un bâtiment voisin, projetée par le vent. La structure est tombée sur le site, endommageant des poteaux électriques, des véhicules et les toitures de quatre des locaux de l’ONG. La climatisation et plusieurs outils de travail ont également été détruits.

​« Cela va plomber notre activité pendant plusieurs mois », a déclaré M. Ndecky, qui s’est toutefois réjoui qu’aucune vie humaine n’ait été perdue.

​Suite à la catastrophe, les autorités locales, dont le Gouverneur, le Maire et le Préfet, ainsi que les forces de l’ordre et des organisations de la société civile, comme la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance et l’ANRAC, se sont rendues sur place pour évaluer l’étendue des dégâts et témoigner de leur soutien.

​M. Ndecky a également lancé un appel au gouvernement pour obtenir de l’aide, s’adressant spécifiquement au Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il a présenté comme un membre de la Dynamique de Paix. « Nous lui tendons les bras pour une résolution rapide de notre problème afin de poursuivre notre mission pour une paix définitive en Casamance », a-t-il affirmé.