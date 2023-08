New York: Le consulat du Sénégal saccagé, des poursuites judiciaires annoncées contre…

Le consulat général du Sénégal à New York n’est plus fonctionnel, le service est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Et pour cause, des Sénégalais y ont commis des actes de saccage, ce samedi. Le consul El Hadji Ndangane Ndao, qui s’en est ouvert à Senego, annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs.

« Ils ont saccagé la devanture avant de défoncer la porte principale. Ils ont tout détruit, les ordinateurs, imprimantes, documents, archives. On ne peut plus travailler dans cette situation », a réagi le consul général du Sénégal à New York. Qui ajoute que ce sont les Sénégalais de New York qui seront lésés surtout à l’approche du grand Magal de Touba.

El Hadji Ndangane Ndao d’affirmer que les Sénégalais qui ont saccagé l’édifice ne sont pas des manifestants, mais étaient animés d’une intention de destruction. « Les personnes qui sont derrière ces actes-là, nous les connaissons. Les caméras de surveillance ont filmé tous les auteurs. Des actions judiciaires à New York et sur le plan fédéral seront entreprise », a-t-il fait savoir.