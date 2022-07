Législatives / Saint-Louis : Tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin préfet

A quelques heures du scrutin, l’intégralité du matériel pour un bon fonctionnement du scrutin du dimanche est libre à la préfecture de Saint-Louis. Selon le préfet de Saint-Louis Mr. Modou Ndiaye qui en a fait l’annonce.

« Comme vous le constatez, on a presque terminé de conditionner le matériel électoral et les documents électoraux. Nous avons pris les urnes dans lesquelles on a mis le code électoral, des extraits de procès-verbaux, les copies des procès-verbaux, les bulletins de vote, les enveloppes et tout le dispositif organisationnel pour une bonne organisation et une bonne tenue du scrutin du 31 juillet. On peut dire que nous sommes fin prêts pour, comme vous le constatez ici avec moi », a affirmé l’autorité départementale.

Pour la propreté des écoles qui vont abriter les bureaux de vote et qui étaient envahis par quelques flaques d’eau, le préfet de Saint-Louis s’est voulu rassurant. « On a fait le tour de la ville et de la commune, il y a que de petites flaques d’eau au niveau de certaines écoles , mais on est en train d’éliminer ces flaques d’eau. Comme vous le savez, dans le département de Saint-Louis, nous avons la commune de Saint-Louis que je gère personnellement, mais il y a également l’arrondissement de Rao qui est composé de quatre communes: Fass, Mpal, Gandon et Ndiebene Gandiol qui sont les quatre communes gérées par le sous-préfet, mais il m’a rendu compte qu’effectivement que là-bas également, tout est fin prêt pour un bonne tenue du scrutin » a-t-il encore confirmé.