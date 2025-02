Nécrologie : Serigne Moustapha Saliou, fils de Serigne Saliou Mbacké, s’éteint

La communauté mouride est en deuil après le rappel à Dieu de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, fils de feu Serigne Saliou Mbacké, survenu ce dimanche 16 février 2025.

Héritier spirituel du cinquième khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké, qui a dirigé la confrérie de 1990 jusqu’à son décès en 2007, Serigne Moustapha Saliou Mbacké s’est distingué par son profond engagement religieux et son attachement indéfectible aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Son influence et son dévouement envers la communauté dépassaient largement le cadre religieux, faisant de lui une figure respectée et écoutée. Sa disparition laisse un vide immense au sein de la ville sainte de Touba et dans le cœur des fidèles. Puisse le Tout-Puissant lui accorder Sa miséricorde infinie et l’accueillir dans Son Paradis éternel.