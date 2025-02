Revue presse Sénégal : entre réformes, tensions et résilience – L’Actualité Décryptée

Politique et Gouvernance

Baisse des salaires de l’État : L’État envisage de réduire les salaires dans le cadre de mesures d’austérité. Crise dans l’enseignement supérieur : Les tensions entre le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) et la tutelle se renforcent. Réforme de la gestion du patrimoine public : Débat sur la cession du patrimoine immobilier de l’État. Tensions sociales : Multiplication des grèves et revendications salariales dans plusieurs secteurs.

Société et Économie

Pouvoir d’achat sous pression : Le gouvernement met en place des mesures pour atténuer l’impact économique sur les ménages. Sécurité en Casamance : Opérations des forces de défense et de sécurité dans la zone des îles Karone. Modernisation de l’élevage : Plans et financements pour dynamiser le secteur agricole et pastoral.

Faits Divers et Justice

Affaire François Mancabou : Relance du dossier judiciaire d’un détenu décédé en détention, soulevant des interrogations sur les droits humains. Grand ménage dans la justice : Réformes et remaniements annoncés dans le système judiciaire.

Sport et Culture

Lutte Sénégalaise : La victoire de Franc contre Ama Baldé fait les gros titres. Balla Gaye 2 est pressenti pour être son prochain adversaire.

Parcelles Assainies et Pikine : Les enjeux des compétitions de lutte entre ces deux grandes localités. Football : Évolution de la préparation des Lions du Sénégal pour les prochaines compétitions internationales.

