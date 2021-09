Nécrologie: Double Less, père de Balla Gaye 2, est décédé

C’est une triste nouvelle pour le monde la lutte sénégalaise : Double Less, père du lutteur Balla Gaye 2, n’est plus. La RFM, qui donne l’information, annonce qu’il s’est éteint chez lui à Keur Massar.

Ces dernières années, l’état de santé de Double Less se dégradait de jour en jour. Il parlait difficilement. L’ancienne gloire de la lutte sénégalaise avait d’ailleurs besoin d’assistance permanente. Une de ses filles s’occupait de lui, affaibli par l’âge et la maladie.

En janvier dernier déjà, Double Less avançait qu’il était « effectivement malade » et que les médecins l’ont consulté et l’ont dit que c’était une fatigue générale. « J’ai besoin des prières de tous les Sénégalais. Je laisse tout entre les mains de Bon Dieu“, disait-il. Il a donc rendu l’âme de cette longue maladie.