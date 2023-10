Une bonne et mauvaise nouvelle pour Lens, Nampalys MENDY…

Le RC Lens a su rapidement rebondir suite à l’erreur de casting Stijn Spierings qui a été prêté au Toulouse Football Club jusqu’à la fin de saison. En effet, le staff lensois emmené par Franck Haise, qui a rapidement compris que le milieu de terrain néerlandais ne ferait pas l’affaire, s’est attaché les services de Nampalys MENDY.

Un choix judicieux, puisque le milieu de terrain sénégalais de 31 ans a rapidement trouvé ses marques. Bien sûr il manque encore de rythme, mais l’ex joueur de Leicester est en train de monter en puissance au fil des semaines. Car ne l’oublions pas, il n’a pas effectué de préparation estivale, et n’a que 3 matchs dans les jambes depuis mai dernier.

Toujours est-il que cela a suffi pour convaincre Aliou CISSE. En effet, Nampalys MENDY a été appelé par le sélectionneur du Sénégal pour le match amical international contre le Cameroun prévu le 16 octobre 2023 à Lens. Une bonne nouvelle pour MENDY, et peu contrariante pour le RC Lens, puisque la rencontre se jouera dans l’antre des Sang et Or.

Une convocation qui laisse donc à penser que Nampalys MENDY fait clairement partie des plans d’Aliou CISSE pour la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Et pour le coup, c’est une mauvaise nouvelle pour Franck Haise qui devra composer sans son milieu de terrain pendant plusieurs semaines. Nampalys MENDY pourrait en effet manquer jusqu’à 5 matchs. Une nouvelle d’autant plus mauvaise que Salis Abdul Samed devrait également être retenu, avec le Ghana, pour la CAN 2024.