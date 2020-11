Le mal est plus profond qu’on ne l’a cru en voulant circoncrire les boutons au seul village de pêcheurs de Dakar. Finalement, la malédiction de Thiaroye Sur Mer ne serait pas concentrée que dans cette seul localité situés à une trentaine de kilomètres de Dakar. L’échos de ses apparitions s’est fait entendre, aussi, à l’intérieur du pays. Des centaines de citoyens sont infectés et les services sanitaires du pays occupés avec la Covid-19 tardent à identifier l’origine du mal.

Après que la nouvelle de l’existence de cette maladie cutanée a été annoncée à Thiaroye Sur Mer, avec la prise d’assaut du seul poste de santé de la zone, de nombreux appels en provenance de l’intérieur du pays se sont fait entendre. A en croire le journal Source A, “ce sont plus de 700 personnes qui ont été infectées” par de gros boutons puants qui sont apparus sur les corps de nombreux pécheurs de Thiaroye Sur Mer, qui étaient en mer, ces derniers temps. Ces malades, à en croire le journal cité, sont disséminés entre Toubab Dialaw, Mbour, Saint-Louis, Mbao, Rufisque et Yène. Dans ces villages de pêcheurs, ce mal que certains assimilent à une allergie causée par la pollution d’un endroit en mer est en train de créer une véritable psychose.

Si certains croient savoir que “c’est le déversement de produits chimiques dans la mer par des bateaux étrangers qui seraient en train forer dans les eaux sénégalaises qui serait à l’origine de ces infections cutanées“, d’autres pensent que “c’est la maladie Kwassa-Kwassa qui serait en train de faire son retour.” Dans les années 1980, une épidémie semblable avait fait son apparition au Sénégal et avait laissé des traces indélébiles sur la peau de nombreux Sénégalais. Alors qu’on croyait oubliée cette “maladie honteuse”, puisque la saleté et la promiscuité encourageraient grandement sa propagation, voila qu’est apparue, à Thiaroye Sur Mer, une malédiction qui, si ce n’est du Kwassa-Kwassa, lui ressemble beaucoup. Elle est ultra contagieuse, fait apparaître gros boutons contenants du pus, crée des démangeaisons, lacère des parties du corps -comme le sexe masculin-, cause de douloureuses plaies et une fois guérie, le Kwassa-Kwassa laisse des tâches inoubliables sur la peau.

Dans ce village de pêcheurs où des reporters de Kewoulo se sont rendus, hier, des témoins ont raconté que “ce sont des pêcheurs revenus de Mbour et de la Petite-côte où ils étaient allés en marée qui ont ramené cette mystérieuse maladie. La-bas, l’épidémie existe depuis plusieurs semaines.” Et le foyer épidémique qui s’est déclaré en pleine agglomération n’a jamais été décelé, alors que le pays fait encore face à la pandémie de la Covid-19; même si nombreux sont les Sénégalais qui croient que cette infection au coronavirus n’existe pas. Ou plus. Hier, le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, a fait savoir que “l’Etat a décidé d’isoler les personnes infectées. Et de les prendre en charge.” A Thiaroye-Sur-Mer, si les pêcheurs qui ont fait le déplacement, vers le seul poste de santé, ont pu rencontrer un infirmier, nombreux sont ceux qui sont restés chez eux, pour ne pas venir poireauter avec leur mal. Toutefois, tout le monde a déclaré à Kewoulo n’avoir bénéficié d’aucun traitement médical pour soigner le mal “à part un comprimé de bactérine.”

“S’ils ne peuvent pas nous prendre en charge, nous le comprenons. Nous voulons juste qu’ils nous délivrent des ordonnances, qu’on sache avec quoi soigner ces maudits boutons. Et nous allons, nous-mêmes, acheter nos médicaments.” A fait savoir Mapathé Diokh, un patient rencontré par les reporters de Kewoulo. De son coté, le représentant de l’Etat a fait savoir qu’avec les prélèvements réalisés par les personnels médicaux dépêchés sur place, des analyses seront effectuées par les laboratoires. Et c’est à partir des résultats de ces analyses que le gouvernement se prononcera. Et débutera alors la longue phase de lutte pour mettre un terme à ce qui s’apparente à une énième malédiction qui frappe le Sénégal.