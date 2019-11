Moustapha Cissé Lô: « Quiconque enchaîne mon fils, je l’emmène en prison »

Les députés ont réagi sur l’affaire des talibés enchaînés dans un daara à Ndiagne (Louga). Pis, ils ont condamné le saccage du Tribunal de grande instance (Tgi) de Louga lors du jugement du maître coranique Cheikhouna Guèye et Cie. Lors de son temps de parole, Moustapha Cissé Lô a exprimé sa colère. « Cette affaire me tient à cœur. Je suis un Sénégalais et je suis un fils de daara. J’ai appris le Coran. Tous mes frères ont étudié au daara de Coki. On se doit de dire la vérité. On ne doit pas enchaîner des personnes au 20ème siècle ». a-t-il indiqué. Avant de faire savoir : « Serigne Salliou Mbaké avait toujours conseillé de ne pas violenter les enfants. Serigne Abass Sall de Louga a également donné des instructions allant dans ce sens. C’est pourquoi Serigne Mountakha Mbacké est resté neutre dans ce dossier ».

Le député de lancer : « Quiconque enchaîne mon fils, je l’emmène en prison. L’Etat doit prendre à bras le corps ce problème. De plus, il doit apporter plus de moyens aux daaras. On doit avoir pitié des enfants. L’éducation est un droit pour eux ». Moustapha Cissé a ainsi demandé l’application de la loi à l’encontre des auteurs du saccage du Tgi de Louga.