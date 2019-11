Marche contre le prix de l’électricité : Guy Marius Sagna dans le palais

Guy Marius Sagna et Cie ont réussi une chose rare : marcher jusque dans les grilles du palais. Sagna a été d’ailleurs arrêté et conduit dans la cabine du palais, avant d’être évacué à bord d’une fourgonnette.

Pourtant, les manifestants n’étaient qu’une quinzaine, mais ils ont réussi à tromper la vigilance des forces de l’ordre qui ont été impuissantes. On entendait des chansons du genre : ‘’l’électricité coûte cher, Macky Sall dictateur’’

D’autres personnes ont été arrêtées dont Dr Babacar Diop, ancien du Parti socialiste.

Un renfort vient d’ailleurs juste d’arriver devant le palais.

A noter également que les policiers, qui apparemment digèrent mal cet exploit, sont en train d’être de s’en prendre aux journalistes.