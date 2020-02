Moussa Koné, attaquant sénégalais : «La concurrence en équipe nationale… avec Sadio Mané»

Arrivé à Nîmes, lors du mercato d’hiver en provenance d’Allemagne, Moussa Koné est en train de réussir ses débuts avec le club français. L’attaquant sénégalais a marqué 2 buts en deux rencontres. Une performance qui pourrait lui valoir une sélection pour la double confrontation éliminatoire de la Can entre les Lions et les Djurtus de la Guinée Bissau en mars.

‘’Le dernier mot revient au coach. Nous, nous ne faisons que travailler. Il faut juste rester performant. En plus, il ne faut pas oublier que je joue à un poste où la concurrence est très forte en équipe nationale’’, reconnaît-il dans un entretien avec Record.

L’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur d’ajouter : ‘’Les joueurs qui sont sélectionnés font de bonnes prestations. Certains sont en Ligue 1 et d’autres en Premier League comme Sadio Mané. Il est devenu un exemple dans toute l’Afrique. C’est une source de motivation pour les jeunes d’avoir une référence comme lui.