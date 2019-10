Moustapha Diakhaté, ministre-conseiller politique du chef de l’État, est revenu à la charge. Mais, cette fois-ci, c’est pour s’attaquer aux muezzins des mosquées qui, selon lui, causent une pollution sonore nocturne.

« Le Sénégal est très marqué par un niveau de pollution sonore nocturne émise par les mosquées », a déploré sur sa page Facebook, l’ancien député qui estime que « la principale cause est l’usage excessif de puissants hauts parleurs et les appels répétitifs des muezzins ».

Il trouve en effet « incompréhensible » que ces derniers commencent leurs appels à partir de 4 heures de la nuit pour une prière prévue à 06 h 04.

« Le premier et unique appel du muezzin doit être fixé au maximum à 30 mn de la Prière de Fajar. Pour se réveiller et se rendre à la mosquée, les fidèles musulmans disposent, dans leur grande majorité et grâce au progrès technique, de téléphones portables et autres réveils. C’est pourquoi aujourd’hui, les mosquées n’ont plus besoin de puissants décibels et des appels répétitifs au milieu de la nuit », tranche le ministre-conseiller du Président Macky Sall.

« Au regard des désagréments et autres gênes qu’ils occasionnent et la proximité des lieux publics de prière, martèle Diakhaté, il urge de limiter les décibels ainsi que le recours à de puissante sonorisation par les Mosquées ».