Mort en prison du chef de village de Toubacouta : son fils fait de graves révélations sur les derniers instants...

Arrêté dans l’affaire de la tuerie de Bofa Bayotte, Sény Sané, a rendu l’âme ce jeudi, au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec. Alors chef du village de Toubacouta, il était âgé de 85 ans. Son fils, dénonce avec colère le fait qu’il était maintenu en prison, alors qu’il était très malade.

Sur les ondes de la Rfm, il confie avec fureur: «C’est ce matin qu’on m’a appelé pour m’annoncer qu’un de leurs détenus, du nom de Sény Sané, est décédé. Nous (sa famille, ndlr), on s’attendait à son décès. Car il était malade depuis longtemps. Ces derniers jours, il était malade. Et moi-même je venais pour le voir, mais je ne pouvais pas. L’année dernière, nous avons engagé un avocat. Nous lui avons dit que le vieux a plus de 85 ans. On ne peut pas mettre en prison un vieux de 85 ans et qui est, de surcroît, malade. Et ce qu’ils lui reprochent, le vieux ne l’a pas fait».