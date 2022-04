Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, par ailleurs vice-président de la Confédération africaine de football (Caf) a lancé une pique en direction des dirigeants du football égyptien qui contestent encore et toujours les conditions de leur élimination des barrages du mondial 2022.

Dans un tweet, Me Augustin Senghor a appelé, sans les citer, les dirigeants du football égyptien, à “savoir perdre dignement“. “Cher Collègue, quand on a autant gagné, on doit savoir perdre dignement, sans prétextes ! Tout pour moi, rien pour les autres, ce n’est pas une règle de vie ni de foi !“, a écrit Me Augustin Senghor.

Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, les dirigeants du football égyptien, ne font pas preuve de la même excellence que les joueurs et les encadrements ont fait preuve sur les pelouses. “Joueurs et encadrements des 2 équipes ont été excellents sur le terrain et en dehors ! Pourquoi pas les dirigeants ?“, a écrit Me Augustin Senghor.

Comme l’Égypte contre le Sé­négal, l’Algérie a également dé­posé un recours auprès de la Fifa pour contester sa défaite face au Cameroun lors des barrages du Mondial 2022. Le re­cours algérien devrait être examiné le 21 avril 2022 par la Fifa.