Mohamed Massaly insulte Me Wade et démissionne du Pds

Mohamed Lamine Massaly, le Président de la Fédération urbaine du Parti démocratique sénégalais, est très remonté contre le « Pape du Sopi ». Sur les ondes de la Rfm, il n’a pas manqué de tirer sans sommation sur Me Wade.

«Me Wade a trahi le peuple sénégalais et Me Madické Niang. C’est un traitre et Yalla dinaniou até ak mom. Je me suis battu contre tout le monde pour Me Wade. J’ai été en prison pour Me Wade. Il n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’attaquer à Me Madické Niang qui ne lui a rien fait. Il nous a trahis. Je démissionne du Parti démocratique Sénégalais (Pds)», a tonné Massaly, annonçant qu’il est en train de préparer un livre..