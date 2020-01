Modou Lô au camp d’Ama Baldé :«Ay Ngaka lan… Comment peut-on mettre tout cet argent dans un sachet ?»

Le leader de l’écurie Rock Énergie, Modou Lo, n’a pas du tout apprécié la manière dont son adversaire Ama Baldé avait procédé pour récupérer son cachet chez le promoteur Luc Nicolaï, emprisonné actuellement à Saint-Louis.

Dans un entretien avec le quotidien sportif ‘’Record’’, le Rock des Parcelles-Assainies a déploré l’attitude du camp d’Ama.

‘’J’ai une certaine façon de faire avec les promoteurs de lutte, en particulier Luc Nicolaï. Nous sommes des frères et ma parole a beaucoup de valeur. S’il me demandait de lutter demain, je le ferais», a précisé Modou Lo.

Par ailleurs, le Roi des arènes a déploré l’attitude du camp de son futur adversaire Ama Baldé. ‘’Seulement, je déplore la manière dont le camp d’Ama Baldé a récupéré son argent. ‘Ay ngaka lan?’ (c’est des idiots, Ndlr). Comment peut-on mettre tout cet argent dans un sachet, au vu et au su de tout le monde ?’’, s’interroge-t-il. Et de répondre qu’ils sont ‘’passés à côté’’.

‘’C’est une façon de faire que je n’apprécie pas du tout. Et quand j’ai vu ça, je me suis demandé comment ils ont pu le faire. Quand on sait qu’on va récupérer de l’argent, on doit, pourquoi pas, y aller avec son sac’’.

A propos de son prochain combat avec Ama Baldé, Modou Lo se veut clair : ‘’Actuellement, il n’est pas question de combat. Il faut d’abord travailler pour (la) libération (de Luc Nicolaï)», a-t-il indiqué.