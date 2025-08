Modernisation du BRT : Fermeture partielle de plusieurs stations à Dakar

Dans un communiqué officiel diffusé ce mercredi, les responsables du projet SunuBRT annoncent la fermeture temporaire, totale ou partielle, de plusieurs stations du réseau de Bus Rapid Transit (BRT), à compter du 6 août 2025, pour une durée de six mois.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du parachèvement des travaux et du remplacement des équipements endommagés sur certaines stations du réseau. L’objectif affiché par Dakar Mobilité est de renforcer la qualité, la sécurité et la fiabilité des infrastructures du BRT afin d’offrir aux usagers une expérience de transport moderne et conforme aux normes internationales.

Au total, 17 stations sont concernées par cette opération, parmi lesquelles :

Préfecture de Guédiawaye, Golf Nord, Dalal Jam, Golf Sud, Ndingala, Parcelles, Croisement 22, Police des Parcelles, Grand Médine, Cardinal Hyacinthe Thiandoum, Scat Urbam, Liberté 6, Liberté 5, Grand Dakar, Dial Diop, Grande Mosquée.

Cependant, afin de limiter les désagréments pour les usagers, les autorités précisent que les fermetures seront progressives et que 21 des 23 stations du réseau resteront opérationnelles durant toute la période des travaux.

Dans son communiqué, SunuBRT souligne que toutes les dates de fermeture, de réouverture et les informations pratiques seront communiquées en amont pour chaque station concernée.