Avec la mode de la Chicha : le tabagisme se féminise

“Selon les études menées par LISTAB, avant 20,03% de garçons âgés entre 10 et 14 ans fumaient régulièrement contre 03% de filles. Cependant, les filles ont renversé la tendance avec l’arrivée de la chicha. 90% des jeunes femmes s’adonnent au papotage. En effet , les études ont montré que deux (2 ) heures de chicha équivalent à mille (1000 ) tabacs, maintenant les enfants( de la rue) commencent à fumer à 7 ans parce que la cigarette est accessible et sans oublier que certains jettent les mégots sans les éteindre. Il faut savoir que la chicha est plus dangereuse que le tabac et ce dernier tue plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde et près de 4 milles personnes dans le pays.