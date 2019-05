Mme le Ministre de la Femme bande ses muscles : «Il faut que ça cesse ! »

«Depuis quelques temps, notre pays connaît une recrudescence des violences faites aux femmes et aux filles occasionnant parfois des pertes en vies humaines. Le cas de la jeune Coumba Yade au quartier Hersent de Thiès et encore plus récemment celui de Bineta Camara au quartier de Saré Guiléle à Tambacounda, toutes deux assassinées dans des conditions atroces nous interpellent. Il faut que ça cesse ! », peste Ndèye Saly Diop Dieng, Ministre de la Femme, de Famille, du Genre et de la Protection des Enfants .

Elle dit condamner « énergiquement de tels actes ignobles et inhumains auxquels il faut mettre un terme ».

« J’en appelle à la mobilisation de tous les acteurs notamment les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les communautés pour une prise en charge holistique de la problématique des violences basées sur le genre. Sous ce rapport, je réitère l’engagement des services de mon département à renforcer les mécanismes de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles notamment par l’intensification des campagnes de communication pour un changement de comportements », promet-il.