Miss Sénégal 2016 et animatrice à la 2Stv : Ndèye Astou Sall enfonce Amina Badiane

Le comité Miss Sénégal Nouvelle vision s’enfonce davantage, suite aux sorties médiatiques de certaines miss. L’on serait tenté de dire que l’affaire de la Miss Sénégal 2020 n’est juste que l’arbre qui cache la forêt. Ndèye Astou Sall aussi s’y met.

La Miss Sénégal 2016 a été écartée au vu et au su de tout le monde. A l’époque, la présidente du comité avait fait des déclarations pour donner les raisons. «Elle est complètement passée à côté de ce qui était prévu par le comité et a pris son envol dès la proclamation des résultats», avait soutenu Amina Badiane en 2017.

La directrice d’Africa industrie magazine de renseigner : «Elle a peut-être gagné parce qu’elle s’exprimait mieux que les autres. On ne peut pas choisir une fille belle et bête.»

Elle poursuit : «Tu réclames ton dû et tu gardes ta dignité face à certaines bassesses. Tu les dérange, ils t’écartent et les soi-disant ‘Xalé you your yi dem mathie tangal’. Comprend qui pourra. Plus jamais ça !»