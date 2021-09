Mise en œuvre des réformes : Intraitable avec ses ministres, Macky exige une exécution en mode fast-Track

Lors du Conseil des ministres de rentrée, le président de la République s’est montré intraitable avec ses ministres sur la mise en œuvre des réformes. Macky Sall leur a imposé un nouveau code de conduite.

D’après la presse du jour (Les Échos, L’AS et Rewmi Quotidien, le chef de l’État a demandé à son équipe “de faire preuve d’anticipation, d’être solidaires et jouer collectif”.

Le Président Sall a rappelé aux ministres et secrétaires d’État “la nécessité d’asseoir la solidarité, l’anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l’action gouvernementale et dans le suivi évaluation des politiques publiques”.

Et de marteler : «Chaque ministre doit s’atteler, au quotidien, avec ses administrations publiques mobilisées, à la réalisation des objectifs fixés dans les délais prescrits».

Le chef de l’État a souligné, en particulier, “l’impératif d’intensifier, dans chaque ministère, le suivi des réformes du Doing Business et l’amélioration de l’environnement des affaires, en vue de consolider l’attractivité et les performances économiques du Sénégal”.