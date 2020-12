Ministère des Sports : Le fils de Pape Bouba Diop intègre l’académie Génération Foot

Décédé le 29 novembre dernier à l’âge de 42 ans, de la maladie de Charcot, Papa Bouba Diop peut désormais se reposer en paix, son héritage est assuré.

Son fils Aron Diop va en effet intégrer la prestigieuse académie de Génération Foot, basée à Dakar au Sénégal. C’est le ministre des Sports, Matar Bâ, qui a annoncé la nouvelle suite à sa visite des structures de l’académie jeudi, en compagnie de la famille du défunt.

« Le ministre Matar Ba et la famille de l’ex international décédé il y a quelques semaines, ont visité les locaux, les terrains de foot du centre et notamment le lycée Bernard Serin qui a été ouvert depuis deux ans. Au cours de la visite, le fils de feu Papa Bouba Diop, Aron Diop, a émis le vœux d’intégrer l’Académie pour suivre les pas de son père afin de devenir un grand footballeur et même international sénégalais», révèle un communiqué du ministère des Sports. Une requête acceptée «avec beaucoup de plaisir» par le président de l’académie, Mady Touré, «qui a pris la décision de l’intégrer au sein du centre».