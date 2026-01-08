Le conflit social s’envenime au Ministère de l’Énergie du Pétrole et des Mines. Le Collectif des 44 agents en cessation d’activités est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de confiscation illégale de leurs salaires et de leurs droits sociaux. Cette situation précaire dure selon les travailleurs depuis plus de 20 mois.

Malgré une série d’engagements institutionnels et des décisions au plus haut sommet de l’État les membres du collectif affirment que leur réintégration reste bloquée par une lenteur administrative injustifiée. Ils rappellent notamment la signature du décret instituant le Comité de gestion du développement géologique et minier en décembre 2024 ainsi que le Pacte social pour une croissance inclusive signé par le Premier ministre Ousmane Sonko le 1er mai 2025.

Les travailleurs ne cachent pas leur amertume face au décalage entre les discours officiels et la réalité du terrain. Ils soulignent que malgré les instructions répétées du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et l’installation effective du Comité de gestion en octobre 2025 les autorités de l’administration minière semblent camper sur une position de licenciement qu’ils jugent arbitraire.

Le collectif déplore que les autorités restent figées sur leur volonté de licencier illégalement de dignes travailleurs et fustige l’absence d’effet des réunions de conciliation tenues précédemment au Ministère du Travail.

Face à cette impasse le Collectif a décidé de porter le combat dans la rue en utilisant des moyens légaux. Une grande marche de protestation est officiellement prévue dans les rues de Dakar le vendredi 16 janvier 2026. Cette action sera suivie par des sit-in simultanés devant l’ensemble des directions régionales des mines à travers le pays le jeudi 22 janvier 2026.

Déterminés à obtenir gain de cause les 44 agents affirment qu’ils épuiseront toutes les voies juridiques et citoyennes pour mettre fin à cette situation et obtenir leur réintégration immédiate.

