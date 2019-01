MHD mis en examen pour homicide : les rappeurs français lui apportent leur soutien

MHD, soupçonné d’avoir pris part au meurtre d’un jeune homme en juillet dernier, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Plusieurs rappeurs ont eu une pensée pour leur « frérot » derrière les barreaux.

Arrêté et mis en garde à vue ce mardi 15 Janvier, le jeune rappeur et figure de l’afro-trap Mohamed Sylla, alias MHD, est suspecté d’être impliqué dans une sinistre affaire de Meurtre qui a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 Juillet 2018. La victime, Loïc K, avait été massacrée à coups de poings, de pieds et de crosse, et poignardée à plusieurs reprises dans le dixième arrondissement de Paris. Ce lynchage d’une extrême violence aurait été commis par une dizaine de personnes. MHD est relié à cette rixe mortelle par une voiture enregistrée à son nom, aperçue sur les lieux du crime. Il a été déféré devant le parquet de Paris le 16 janvier.

MHD mis en examen : le soutien des rappeurs français

Son avocate, Me Elise Arfi, a confirmé « qu’un véhicule appartenant à M Sylla a été utilisé par des individus, identifiés par les enquêteurs comme auteurs de cette agression mortelle ». Celle-ci a toutefois assuré que le rappeur « conteste touite implication dans cette rixe, sa présence sur les lieux des faits n’étant pas avérée ». MHD a été mis en examen pour « homicide volontaire » dans la soirée du jeudi 17 janvier et placé en détention provisoire. L’artiste reste pour l’heure derrière les barreaux malgré l’appel de cette dernière décision fait par son avocate.

En apprenant la nouvelle, de nombreux rappeurs français ont apporté leur soutien à MHD. « Force à mon frérot », ont posté Naza, l’interprète de Sac à dos, et Alonzo sur Instagram. Sur le même réseau social, Vegedream a de son côté posté plusieurs emojis de cœurs et de mains jointes en prière. Fianso a également témoigné son amitié à MHD en lettres capitales : « FORCE À TOI MON REUF », a-t-il posté la nuit dernière. « Force et longue vie au frérot », a écrit Black M sur Twitter. Bien plus exposé que ses camarades, le faiseur de tubes a été critiqué pour sa prise de position : « De base j’aime bien MHD hein, mais de là à ce que vous lui donniez de la force alors qu’il est impliqué dans une histoire de meurtre vous êtes graves, lui a par exemple fait remarquer une internaute. C’est très grave. »

MHD soutenu par d’autres célébrités

Une célébrité du petit écran a de son côté eu une pensée pour le rappeur : Makao, candidat emblématique de Secret Story 11 « Soutien à MHD, on est ensemble », a-t-il posté sur Twitter. Le comédien et humoriste Issa Doumbia fait lui aussi partie des personnes qui soutiennent MHD dans ce moment délicat. Il a publié sur Instagram une photo sur laquelle il pose avec le rappeur et Booder lors d’une visite d’hôpital. Une manière de rappeler que malgré sa mise en examen pour homicide volontaire, Mohamed Sylla reste un artiste au grand cœur qui s’était engagé à ses côtés auprès de Cékedubonheur, l’association d’Hélène Sy.