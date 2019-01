(Incroyable) : quand le sexe remplace l’argent dans un lycée

La tontine sexuelle prend de l’ampleur. Il a fallu une enquête diligentée par une Organisation non gouvernementale (Ong) sur la sexualité des jeunes et des grossesses à risque dans certaines villes de la Côte-d’Ivoire pour découvrir cette mauvaise pratique qui se fait dans l’ombre.

Tenez-vous prêts, la « Tontine de Sexe », c’est le sexe qui est donné à un membre, au lieu de l’argent.

« Tontine sexuelle dans les lycées d’Abidjan, un élève de première, cerveau du réseau dans une école, arrêté par la police criminelle…

C’est comme une tontine qu’on connait sauf que le gain c’est un couple c’est à dire une fille et un garçon qui devrait passer un moment ensemble et ça se fait par tirage au sort ..

Et puis y’a un autre cas où la tontine se déroule entre un groupe d’élèves avec une ou plusieurs filles. Et la fille va à tour de rôle coucher avec chaque membre du groupe. Il est inutile de préciser qu’en apparence rien ne pourrait laisser penser que ces élèves.

Un membre désigné par une méthode propre à eux va coucher avec la fille. Et c’est ainsi chaque semaine. La toupie tourne. C’est un peu le même principe qu’avec l’argent. Seulement ici c’est le sexe qu’on donne. Y’a deux cas. Soit c’est un groupe de garçons qui chaque semaine mette de l’argent de côté et en fin de semaine’ l’argent sert à payer les services d’une prostituée et des frais d’hôtel », explique, un élève.

Avec Senego.