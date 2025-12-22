La famille du ressortissant sénégalais tué par des policiers lors d’une intervention survenue samedi dernier envisage de déposer une plainte pour « homicide volontaire aggravé ». Informés du décès dans les heures qui ont suivi les faits, les proches de la victime, résidant au Sénégal, ont, par l’intermédiaire de leur avocate, fait savoir leur intention de saisir la justice afin que les circonstances exactes de l’intervention policière soient pleinement élucidées.

Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes. La première porte sur les faits reprochés au policier auteur du tir, dans le but de déterminer si l’usage de son arme était justifié au regard des règles en vigueur. La seconde vise les agissements du jeune homme avant l’intervention des forces de l’ordre, notamment pour tentative d’homicide aggravé, informe Les Échos.

Pour rappel, Mouhamed Gueye, qui séjournait légalement en France sous couvert d’un visa étudiant, a été mortellement touché par des tirs policiers en plein centre-ville d’Ajaccio. Selon les premiers éléments, la victime était armée d’un couteau et aurait menacé plusieurs passants avant l’intervention des forces de l’ordre.