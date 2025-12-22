Convocation de Nabou Lèye : son avocat brise le silence et clarifie

Contrairement aux informations faisant état d’une éventuelle confrontation judiciaire, Les Échos rapporte que Nabou Lèye n’a, à ce stade, reçu aucune convocation. Selon son avocat, la danseuse n’a été ni appelée par les enquêteurs ni convoquée par le juge d’instruction en charge du dossier du double meurtre du Technopole.

«Elle n’a reçu de convocation ni des enquêteurs ni du juge d’instruction», a déclaré la robe noire, selon seneweb.

Contrairement aux informations faisant état d’une éventuelle confrontation judiciaire, Les Échos rapporte que Nabou Lèye n’a, à ce stade, reçu aucune convocation. Selon son avocat, la danseuse n’a été ni appelée par les enquêteurs ni convoquée par le juge d’instruction en charge du dossier du double meurtre du Technopole.

«Elle n’a reçu de convocation ni des enquêteurs ni du juge d’instruction», a déclaré la robe noire, selon seneweb.