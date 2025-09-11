Meurtre de Charlie Kirk : Trump accuse la gauche radicale

Donald Trump a accusé mercredi les discours de la “gauche radicale” d’avoir contribué au meurtre par balle d’un de ses fidèles alliés politiques, l’influenceur Charlie Kirk, le qualifiant de “martyr de la vérité et de la liberté”.

“Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd’hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement”, a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social.

“Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent”, a-t-il lancé.