Meurtre de Bineta Camara: licencié, le vigile de la maison demande l’aide de l’Etat

L’affaire du meurtre de la jeune Bineta Camara, en plein mois de ramadan à Tambacounda refait surface avec la reconstitution des faits prévue ce mercredi 31 juillet. La victime collatérale de ce meurtre, le gardien du domicile de la défunte, Malick Ako Diop a été viré de son poste.

« Je ressens de la tristesse et autre par rapport à cette affaire. Mais actuellement, je suis sans emploi. Je ne fais rien », informe-t-il. Et d’ajouter : « Lors que le drame est survenu », la maman de Bineta Camara « m’avait promis qu’elle me donnerait quelque chose et là je reste à l’écoute ».

Malick Ako Diop demande aux autorités étatiques de l’aider soit en l’intégrant dans la Fonction publique soit de le financer. « Je voudrais que l’Etat me recrute dans la Fonction publique parce que j’ai fait la Santé. Je voudrais que l’Etat m’appuie là-dessus », ou encore qu’il me « finance et 5 millions ce serait bon pour reprendre les activités ».

A rappeler que Bineta Camara, âgée de 23 ans, a été tuée chez elle, le 18 mai dernier, par strangulation par un proche de la famille, Alioune Badara Fall, qui aurait tenté de la violer. En vain.