Metz/Habib Diallo: Serin President du fc Metz rassure ” il n y a eu aucune pression sur le joueur”

A Metz, le transfert d’Habib Diallo à Strasbourg, lundi dans les dernières heures du mercato, ne passe pas. Et les supporters des Grenats l’ont fait savoir. Les murs du siège du club lorrain ont été tagués dans la nuit. « Honte à vous », « Aucun respect » et « Lâches », pouvait-on lire.

La France plutôt que l’Angleterre

Devenu avec une vente à 10 millions d’euros, le joueur le plus cher jamais acquis par le rival strasbourgeois, Habib Diallo était programmé depuis l’hiver dernier, pour partir en Angleterre. Mais le Covid-19 et l’interruption des compétitions sont passés par là et les clubs de Premier League ont changé de cible. C’est ainsi que l’offre alsacienne a été acceptée par l’état-major messin.

Le président explique le transfert

Présent en conférence de presse ce mardi, le président messin s’est exprimé sur cette affaire et s’est défendu : « La proposition de Strasbourg est arrivée par les agents d’Habib Diallo, a-t-il affirmé selon des propos retranscrits par Le Républicain Lorrain.

L’agent m’a dit : “Marc Keller ne veut pas négocier avec vous car vous vous entendez très bien et il n’a pas envie de se fâcher avec vous. C’est moi qui vais faire l’intermédiaire.” Je n’ai pas vu une seconde Habib entre le moment où la proposition est arrivée et où il a signé. Philippe (Gaillot) non plus ne l’a pas vu une seconde. Nous, on a négocié par téléphone, on ne s’est pas déplacé à Strasbourg. Nous n’avons exercé aucune pression sur Habib Diallo. »