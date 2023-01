Accident de Sakal : La somme que vont recevoir les blessés et les familles des décédés

La route a encore tué. Ce lundi matin, un violent accident s’est produit à Sakal et a causé la mort de 22 personnes, selon les dernières informations. A l’annonce de cette nouvelle, plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement avec en première ligne le premier ministre Amadou Ba. Tout comme il y a de cela une semaine avec l’accident de Kaffrine, le gouvernement sénégalais a pris la décision d’accompagner les victimes de ce drame et leurs familles. Une enveloppe de 2 millions à chaque famille de personne décédée et 1 million à chaque blessé est prévue.